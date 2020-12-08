В Одессе умер совладелец сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадим Черный

О смерти известного бизнесмена сообщил телеграм-канал «Одесса-Инфо», во вторник, 8 декабря, передает Politeka.net

Позже информацию подтвердили его друзья.

По данным телеграм-канала, Вадим Черный скончался от Сovid-19.

Отметим, что в Одессе Черный известен судебным процессом по делу о трагическом пожаре в гостинице «Токио Стар», в котором погибли 9 человек. Также он был владельцем подземного торгового комплекса на Греческой площади отеля «Зирка».

По состоянию на утро 8 декабря в регионе зафиксировано еще 1043 новых случаев китайской инфекции.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 53823 человек.

За минувшие сутки 17 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 681 человек умер за все время в области, 14959 выздоровели, 37213 болеют, у 53589 подозревают коронавирус.

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