Под Одессой произошло разбойное нападение в общественном транспорте

О нем рассказали в пресс-службе передает Politeka.net

Так, в Беляевском районе в маршрутке встретились два приятеля и один из них, вспомнив старые обиды, выхватил нож и ударил им оппонента. Далее злоумышленник отобрал у пострадавшего телефон с деньгами и скрылся.

Пассажир маршрутки, к счастью, отделался несерьезными телесными повреждениями и после обработки ран медиками скорой помощи, был отпущен домой.

В тоже время нападавшему повезло меньше. Копы разыскали его по горячим следам и после обысков в квартире нашли пакет с каннабисом. Находка направлена на экспертизу.

Мужчину задержали, ранее, как оказалось, он уже имел проблемы с законом. Теперь он пойдет под суд по двум статьям за разбой и незаконное хранение наркотических веществ.

До этого мы писали, что в одесских маршрутках орудует банда, которая оставляет пассажиров без телефонов.

Так, в одну из городских маршруток зашла группа в составе троих мужчин и обчистила людей.

«Один из них попытался вытащить у девушки телефон, но она вовремя это заметила и громко попросила вернуть ей смартфон. Воришка бросил его на пол и уверил, что устройство само выпало. После этого вся «банда» вышла возле клуба «Палладиум», а на остановку позже пожилой мужчина заметил, что без телефона уже остался он», - поделились увиденным очевидцы.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что в Одессе маршрутчик угрожал пассажирам, видео: "Ваша жизнь в моих руках, одно движение, и вы в больнице"

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.