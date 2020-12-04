В Одессе возник очередной конфликт между водителем общественного транспорта и пассажирами

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

Так, рано утром водитель маршрутки №145 принялся хамить людям, а также сделал дерзкое заявление с угрозами.

«Ваша жизнь в моих руках, одно движение, и вы в больнице», - говорит маршрутчик.

Пор словам очевидцев, конфликт вспыхнул из-за того, что одна пассажирка попросила его побыстрее ехать, потому что он стоял долго на остановке.

За женщину заступился мужчина, так как водитель стал ей хамить.

«Я пассажир, я еду, а ты кто- такой, что жизнью и смертью распоряжаешься, ты что Бог?», - кричал мужчина водителю.

Ранее мы сообщали, что в Одессе автокран повредил маршрутку, которая высаживала пассажиров на остановке.

Происшествие случилось в полдевятого утра возле железнодорожного вокзала.

Так, водитель автокрана KOBELCO RK250−3, двигаясь со стороны улицы Среднефонтанской, врезался сзади в автобус "Богдан", который в это время совершал высадку пассажиров. Автокран пробил крышу маршрутки стрелой.

В результате аварии пострадали трое людей, двое из которых были доставлены в больницу, еще одна пассажирка от госпитализации отказалась.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

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