В поезде направлением «Одесса-Ужгород» по ночам регулярно грабят пассажиров

Серийная банда открывает купе, ворует вещи, деньги, документы, могут даже запшикать газом. Проводники наслышаны о проблеме, однако кроме того, чтобы предупредить пассажиров, ничего больше сделать не могут. Об этом рассказал один из одесситов, которого пытались обчистить, однако он вовремя проснулся и вытолкал злоумышленников из купе. Своим рассказом он поделился на страницах соцсетей, пишет Politeka.net

«Ехал в купе один, закрыв двери изнутри, примерно в 23:30 лёг спать. Около 4-х утра проснулся, стал смотреть в телефоне фильм. И тут, закрытая дверь, медленно открылась и в купе медленно стал заходить мужчина не славянской внешности, небольшого роста, худощавый̆. На вопрос «что вы хотите?», ответил, что ошибся купе"» - поведал он.

Когда пассажир задремал и проснулся уже ближе к утру, то увидел того же «гостя», который стоял над ним и тянулся к сумке. Мужчина вскочил и вытолкал злоумышленника из купе, где его ждал подельник. Потом пришел проводник, и незваные гости ушли.

«Такое происходит постоянно!!! Проводники не один раз сообщали об этом руководству- но толку никакого. В этом же поезде, со слов проводника, в VIP вагоне кому-то из пассажиров не повезло. Крепко спали. Вызвали полицию. Ждали на ближайшей станции- никто даже не соизволил подъехать к поезду! Никаких обещанных нарядов ни полиции, ни Нацгвардии в поездах нет!!!! "« - рассказал мужчина.

В завершении он предостерег других пассажиров быть предельно осторожными и внимательными при поездках на поездах «Укрзализницы».

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