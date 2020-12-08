У людей могут быть психические травмы

В больнице Одессы одной из пациенток принесли завтрак при умершей соседки по палате, которая пролежала там всю ночь

Произошло это в именно той больнице №5 на улице Троицкой, которая оказалась в эпицентре скандала на прошлой неделе.

Об этом во время интервью с журналистами рассказала волонтер благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, которая помогает больным с ковид-19, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте странице до конца)

"Одна из наших пациенток находилась в ситуации, когда умерла ее соседка по палате. Ее не выносили в течение ночи. А утром принесли завтрак. Здесь тело лежит, а тут вам завтрак", – говорит Ножевникова.

Волонтер подчеркнула, что из-за пребывания с умершими в одной палате больные могут получить психические травмы, хотя сами врачи воспринимают такую ситуацию несколько иначе.

Она в очередной раз обратила внимание на острую проблему нехватки врачей медсестер и санитаров в больницах города.

"Сделали виноватыми врачей. Чтобы вынести тело, нужно три-четыре человека, а там (в больнице) медики не успевают к живым подойти. Мы держим первое место по количеству пациентов на одну медицинскую бригаду. При норме 30 пациентов на бригаду, у нас 100-120", – сообщила волонтер.

По состоянию на утро 8 декабря в регионе зафиксировано еще 1043 новых случаев китайской инфекции.

Общее число заболевших по Одесчине составляет 53823 человек.

За минувшие сутки 17 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 681 человек умер за все время в области, 14959 выздоровели, 37213 болеют, у 53589 подозревают коронавирус.

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