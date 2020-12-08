Рейды не связаны с карантином

В городе Черноморске Одесской области полицейские активно начали проверять рынки и магазины

Новогодние и рождественские праздники - традиционное время массового запуска гражданами пиротехнических изделий. С целью выявления некачественной и просроченной продукции сотрудники КУ «Муніципальна варта» совместно с представителями сектора ювенальной превенции Черноморского отделения полиции провели рейд по магазинам и рынкам города, пишет местное издание 04868.com.ua

В ходе проверок были исследованы рынки «Сокол», «Вечерний», «Курортный» и «Дельфин».

С торговцами правоохранители провели профилактическую беседу о запрете продажи пиротехнических изделий в незаконных местах, а также лицам, которые не достигли 18-летнего возраста.

Также стоит обратить внимание, что при покупки пиротехнику необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции, срока годности. На сертифицированных изделиях указывается следующая информация:

- класс опасности;

- срок годности;

- возрастные ограничения по их применению;

-пошаговая инструкция по использовани

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