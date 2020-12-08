В городе Черноморске Одесской области полицейские активно начали проверять рынки и магазины
Новогодние и рождественские праздники - традиционное время массового запуска гражданами пиротехнических изделий. С целью выявления некачественной и просроченной продукции сотрудники КУ «Муніципальна варта» совместно с представителями сектора ювенальной превенции Черноморского отделения полиции провели рейд по магазинам и рынкам города, пишет местное издание
В ходе проверок были исследованы рынки «Сокол», «Вечерний», «Курортный» и «Дельфин».
Оборвалась жизнь легендарного советского актера и режиссера, друзья сообщили о трагедии: первые подробности
45-летняя Наталья Могилевская пленила своими "красотами" в сверкающем мини: "Каждый артист должен..."
Хулиганка Тина Кароль пленила дерзким декольте, подразнив Комарова и Винника: «Эти двое чувствуют, что…»
Страстная Каменских зажгла просто посреди улицы, эксклюзивные кадры: "Нереальный кайф"
С торговцами правоохранители провели профилактическую беседу о запрете продажи пиротехнических изделий в незаконных местах, а также лицам, которые не достигли 18-летнего возраста.
Также стоит обратить внимание, что при покупки пиротехнику необходимо проверить наличие сертификата соответствия, инструкции, срока годности. На сертифицированных изделиях указывается следующая информация:
- класс опасности;
- срок годности;
- возрастные ограничения по их применению;
-пошаговая инструкция по использовани
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"
Также Politeka писала, ушлые воровки промышляют под Одессой: "одной всего 15 лет"