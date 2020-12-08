В Одессе пациенты «ковидной» больницы № 5, что на улице Троицокой, рассказали о непростой ситуации в медучреждении

Напомним, что это именно та больница, где на прошлой неделе мертвые тела лежали рядом с другими пациентами.

Свои истории они рассказали на страницах соцсетей, передает Politeka.net

Так, одесситка Диана Богданова рассказала, что ее мама целый день пролежала без медикаментозной помощи в этой больнице, так как медсестра попросту потеряла назначение от врача.

«Там катастрофа полная, мама лежит уже 5 день, результатов на COVID до сих пор нет, говорит вчера медсестра потеряла её назначение от врача и так она пролежала целый день без медикоментозной помощи. Кушать дают все холодное, греть негде, а бывает и вовсе не приносят еду. Помыться невозможно, так как в кране ледяная вода. Куда писать, с кем говорить, кому блин достучаться?!», - возмутилась она.

Другая пациентка Лариса Рыбакова рассказала, что когда спустилась вниз в аптеку, чтобы купить лекарства, то по дороге увидела труп, который пролежал, по ее словам, там полдня.

"Все это правда! Лежу прямо сейчас в 5 больнице на четвёртом этаже, и так как я на ногах – а здесь таких мало – часто бегаю вниз в аптеку. Спускаешься вниз купить лекарства, прямо возле аптеки труп пролежал с 6:00 до 13:00! Потом прямо в нашем отделении по дороге в туалет тоже пол дня пролежал. Сегодня спускаюсь в аптеку – спрятали труп за лифтом. На третьем этаже в туалете мужчина умер, лежал прямо там тоже полдня!!! Вчера познакомились – сегодня его нет. Медперсонала катастрофически не хватает! Они не успевают физически помочь самым сложным. Врач появляется только утром, врача в отделении просто нет! Пока ищут, вызывают реаниматора или врача, люди умирают!", - говорит она.

Еще одна женщина утверждает, что в этой клинике нет операционной и реанимации. На всю больницу несколько врачей и медсестёр. Это вообще не больница по большому счету, а манипуляционная. Там нет даже санитаров нет. Всё делают медики и родственники больных.

"Если состояние больного критически ухудшается, то все, хана. Там точно не откачают. Зачем туда вообще людей везут, умирать что ли?", - спрашивает она.

Напомним, что одесситам сообщили, что их ждет в больницах во время эпидемии: "Завтракают вместе с мертвыми"

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры