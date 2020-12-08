В центре Одессы приезжие, угрожая ножом ограбили продавщицу магазина

Детали нападения сообщили на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Так, двое злоумышленников зашли в торговое заведение под видом покупателей, один заблокировал входную дверь, а другой вынул нож и пригрозил им продавщице. Затем они завладели деньгами и личным телефоном женщины, а после этого скрылись.

Жертва ограбления, не теряя времени обратилась в полицию.

Вскоре копы задержали подозреваемых. Ими оказались 33-летний житель Донецкой области и 31-летний гражданин одного из соседних государств. Телефон они продали, а деньги уже успели потратить.

За разбойное нападение мужчинам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

До этого мы сообщали, что под Одессой произошло разбойное нападение в общественном транспорте.

Так, в Беляевском районе в маршрутке встретились два приятеля и один из них, вспомнив старые обиды, выхватил нож и ударил им оппонента. Далее злоумышленник отобрал у пострадавшего телефон с деньгами и скрылся.

Пассажир маршрутки, к счастью, отделался несерьезными телесными повреждениями и после обработки ран медиками скорой помощи, был отпущен домой.

Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

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