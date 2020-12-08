Третий день подряд штормовое предупреждение

Жителям Одессы и области не стоит розслабляться, так как на среду, 9 декабря снова объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Синоптики предупредили жителей об ухудшении метеорологических условий на территории Одесской области ночью и днем 9 декабря.

Прогнозируются сильные шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В течение дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого стоит ждать гололеда.

Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла.

По Одесской области будет стоять облачная погода. Местами небольшие осадки, гололед, гололедица.

Ветер восточный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, на севере до 6°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области местами гололедица, временами видимость во время осадков 2-4 км.

До этого мы сообщали, что неблагоприятная обстановка на одесских дорогах из-за гололеда привела к аварии с трагическими последствиями.

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Жугули» случилось рано утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск.

37-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

Также в патрульной полиции сообщили, что первый снег и гололед создали множество аварийных ситуаций на дорогах Одессы.

Только за один день по городу было зафиксировано 68 дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед