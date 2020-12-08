Жителям Одессы и области не стоит розслабляться, так как на среду, 9 декабря снова объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Синоптики предупредили жителей об ухудшении метеорологических условий на территории Одесской области ночью и днем 9 декабря.
Прогнозируются сильные шквальные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В течение дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Из-за этого стоит ждать гололеда.
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Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем 1-3°С тепла.
По Одесской области будет стоять облачная погода. Местами небольшие осадки, гололед, гололедица.
Ветер восточный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, на севере до 6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области местами гололедица, временами видимость во время осадков 2-4 км.
До этого мы сообщали, что неблагоприятная обстановка на одесских дорогах из-за гололеда привела к аварии с трагическими последствиями.
ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Жугули» случилось рано утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск.
37-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.
Также в патрульной полиции сообщили, что первый снег и гололед создали множество аварийных ситуаций на дорогах Одессы.
Только за один день по городу было зафиксировано 68 дорожно-транспортных происшествий.
Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"
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