Бизнесмен Вадим Черный, владелец сгоревшего отеля "Токио-стар", на днях скончался от коронавируса, который он не воспринимал серьезно

Так, еще два месяца назад Черный считал, что коронавирус - это выдумка и афера. 3 октября Черный написал на своей странице в Facebook, что смертность от коронавируса преувеличена, а сам вирус якобы не представляет никакой опасности.

"Любопытно, когда по всему миру начнут сажать аферистов от коронавируса? Уже вся статистика подтверждает очевидный с весны факт: никакой опасности этот вирус не представляет, цифры смертности были вначале раздуты из-за слабого охвата тестирования, реальная смертность в цивилизованной стране 0.68%", - доказывал бизнесмен.

Лишь через некоторое время Черный все же согласился, что у коронавируса могут быть неприятные, а порой смертельные последствия.

"Это неприятное заболевание с возможными опасными последствиями", - писал он. Многие пользователи сети отмечают, что судьба порой очень жестоко шутит.

Отметим, что в Одессе Черный известен судебным процессом по делу о трагическом пожаре в гостинице "Токио Стар", в котором погибли 9 человек. Также он был владельцем подземного торгового комплекса на Греческой площади отеля "Зирка".

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Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов.

Также Politeka писала, в больнице Одессы мертвые тела лежат в одной палате с живыми, кадры.