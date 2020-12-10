В Одессе мужчина не дождался медицинской помощи и скончался на лавочке

Это произошло днем на проспекте Шевченко. Трагическую историю сообщило издание 048.ua .

Неравнодушные одесситы заметили, как прилично одетому пожилому мужчине стало плохо. Он присел на лавочку и потерял сознание.

Они немедля позвонили в "скорую", однако медики приехали через час и уже констатировали смерть одессита.

Очевидцы рассказали, что в течении часа они трижды звонили на линию «103» и дважды вызывали полицию, которая так и не приехала.

В то время, пока ждали медиков, одна из женщин взяла телефон пострадавшего и набрала его родственников, они собрались и приехали, и в тот же момент приехала бригада «скорой».

Пожилой мужчина пролежал на лавочке около часа, прежде чем медики смогли добраться к месту вызова.

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Регион входит в первую тройку-пятерку по наибольшему количеству заболевших.

Там уже давно сортируют больных и даже за тяжелыми пациентами, которые задыхаются от нехватки кислорода, скорые едут по несколько часов.

Но с госпитализацией в Одессе и регионе по-прежнему сложно.

Как рассказала известный волонтер Катерина Ножевникова, забирают только тяжелых пациентов и то не всегда.

В тоже время одна из семейных врачей Одессы поведала, что бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов приходиться ждать очень долго.

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