В Одессе мужчина не дождался медицинской помощи и скончался на лавочке
Это произошло днем на проспекте Шевченко. Трагическую историю сообщило издание
Неравнодушные одесситы заметили, как прилично одетому пожилому мужчине стало плохо. Он присел на лавочку и потерял сознание.
Они немедля позвонили в "скорую", однако медики приехали через час и уже констатировали смерть одессита.
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Очевидцы рассказали, что в течении часа они трижды звонили на линию «103» и дважды вызывали полицию, которая так и не приехала.
В то время, пока ждали медиков, одна из женщин взяла телефон пострадавшего и набрала его родственников, они собрались и приехали, и в тот же момент приехала бригада «скорой».
Пожилой мужчина пролежал на лавочке около часа, прежде чем медики смогли добраться к месту вызова.
Ранее мы писали, что китайский вирус продолжает душить Украину, особенно страдает от него Одесщина.
Регион входит в первую тройку-пятерку по наибольшему количеству заболевших.
Там уже давно сортируют больных и даже за тяжелыми пациентами, которые задыхаются от нехватки кислорода, скорые едут по несколько часов.
Но с госпитализацией в Одессе и регионе по-прежнему сложно.
Как рассказала известный волонтер Катерина Ножевникова, забирают только тяжелых пациентов и то не всегда.
В тоже время одна из семейных врачей Одессы поведала, что бригады на тестирование приезжают через 5-8 дней. Результатов тестов приходиться ждать очень долго.
Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч
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