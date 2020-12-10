На Одессу опустился густой туман, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение

Об ухудшении погодных условий жителей предупредили в Государственной службе чрезвычайный ситуаций, передает Politeka.net

Из-за тумана видимость на дорогах общего пользования снизиться до 200-500 метров.

Туман продержится до утра 11 декабря, поэтому водителям рекомендуют быть особо аккуратными и без лишней необходимости не выезжать на дороги.

В тоже время синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что Одессе 10 декабря будет пасмурная погода, возможен дождь.

Температура ночью составит от 1 до 8 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся не выше 6 градусов.

Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 15-24 м/с. А также о гололедице.

До этого мы сообщали, что неблагоприятная обстановка на одесских дорогах из-за гололеда привела к аварии с трагическими последствиями.

ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Жугули» случилось рано утром на 14 км автодороги Одесса - Черноморск.

37-летний водитель «ВАЗа», не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в автобус, который двигался во встречном направлении. Водитель легковушки от полученных травм погиб, водитель автобуса отделался незначительными травмами.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

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