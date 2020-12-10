У мэра Одессы Геннадия Труханова обнаружили COVID-19

Об этом он сам рассказал одесситам на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

“Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата.

Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб”, — написал мэр Одессы.

Одесситы не прошли мимо и уже отреагировали на заболевание мэра. Свои комментарии они оставляют в соцсетях.

Они пожелали ему лечиться в местных больницах.

" У него суды с судебными заседаниями, а тут ещё у правоохранительных органов возникли вопросы к проведённой "реставрации " дома Руссова",

«В 5-тую его бюджетную...и пешком...», «О , очень интересно , где он будет лечиться и как?»,

«Думаю самоизолируется, где-то в Европе и вернется после рождества, здоровым и отдохнувшим!», «Пусть в нашу инфекционную пойдёт лечится там условия супер и потом посмотрим может и ремонт сделает», "Это еще надо проверить Он будет здоров очень скоро», - высказались в сети.

Напомним, что пострадавшим из-за карантина одесситам раздадут деньги: кто сможет претендовать на восемь тысяч

Как писала Politeka, из одесских больниц медики массово выписывают пациентов: "Просят концентратор, чтобы долечиваться дома"

Также Politeka писала, вирус забрал жизнь владельца сгоревшего "Токио Стар": считал болезнь выдумкой