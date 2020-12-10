Нередко бывает так, что мужчины, которые желают познакомиться, попадают на удочку опасных преступниц

Так, в центре Одессы две приезжие из области женщины познакомились с мужчиной и напросились к нему в гости, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Нацполиции.

В его квартире вся троица решила отпраздновать знакомство за столом, а после того как хозяин захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.

Они вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.

Жертва ограбления обратилась в полицию с заявлением. Копы разыскали воровок, ими оказались 26 и 30-летняя жительницы Беляевского и Ширяевского районов.



Похищенное имущество, кроме двух смартфонов, которые грабительницы успели продать, у них изъяли. Задержанным сообщили о подозрении статье кража. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого мы сообщали, что в поезде направлением «Одесса-Ужгород» по ночам регулярно грабят пассажиров.

Серийная банда открывает купе, ворует вещи, деньги, документы, могут даже запшикать газом. Проводники наслышаны о проблеме, однако кроме того, чтобы предупредить пассажиров, ничего больше сделать не могут. Об этом рассказал один из одесситов, которого пытались обчистить, однако он вовремя проснулся и вытолкал злоумышленников из купе.

Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

Также Politeka писала, ушлые воровки промышляют под Одессой: "одной всего 15 лет"