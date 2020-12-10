В центре Одессы неадекватный мужчина угрожал взорвать кафе с посетителями
Происшествие случилось днем 10 декабря в заведении быстрого питания «Макдональдс» на Дерибасовской. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Около 11 часов дня в полицию поступил сигнал о террористе, который находится на втором этаже кафе «Макдональдс».
Мужчина, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.
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В заведение приехало большое количество полицейских, пожарные команды и взрывотехники, которые оцепили место инцидента.
В полиции начали операцию "Гром". Из здания эвакуировали всех людей.
Правоохранителей рассказали, что несколько минут вели переговоры с мужчиной, после чего его задержали.
Как выяснилось, никакой гранаты у при себе не было. По словам мужчины, он поступил так из-за «сложной жизни». Очевидцы задержания говорят, что мужчина вел себя неадекватно.
До этого мы писали, что под Одессой эвакуировали жильцов многоквартирного дома и оцепили территорию из-за угрозы взрыва.
Так, в одном из подъездов дома в Черноморске жители увидели боевую гранату, о ней они сообщили в полицию.
После обследования пиротехники выяснили, что это был муляж ручной гранаты.
Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения
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