В Одессе и области полиция и родственники ищут троих мужчин, которые бесследно пропали

Так, правоохранители объявили в розыск 45-летний жителя Саврани Олега Михайлович Стукаленко, который 2 декабря ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет Politeka.net

Приметы: рост примерно 180-190 см, среднего телосложения, карие глаза, темные волосы.

Был одет в зимнюю камуфляжную куртку, спортивные черные брюки и черные ботинки. На голове вязаная серая шапка.

В полиции просят с любой информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать в Савранское ОП по телефону (04865) 3-11-84 или «102».



Днем ранее стало известно об исчезновении 37-летнего Сергея Олейника, который 7 декабря с деньгами уехал на автомобиле Renault Master за металлом в поселок Кривое Озеро Николаевской области и не вернулся.

Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 190-95 см, худощавый, короткие темные волосы.

Был одет в короткую черную болоньевую куртку, темные джинсы.

Об этом мужчине просьба сообщать в Ананьевский ОП по телефону (04863) 2-12-04.



Также стало известно, что в Одессе пропал пожилой мужчина.

В частности, родственники разыскивают 82-летнего Леонтия Чабана, который 9 декабря вышел из дома и больше не возвращался. Об этом сообщила дочь пропавшего пенсионера Юлия Колесникова.

Известно, что мужчина проживает в районе 6-й станции Большого Фонтана. У него могут случаться провалы в памяти.

Приметы: рост 185 сантиметров, седые волосы и щетина.

Был одет в зеленую курточку.

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