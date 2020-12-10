Одесские побережье укрыло плотной пеной
Соответствующее видео опубликовали очевидцы в местном паблике «Подслушано Одесса, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Недавний шторм и сильный ветер, которые бушевали несколько дней подряд, сильно вспенили морскую воду. Пены оказалось так много, что она заполнила собой все свободное пространство одесских пляжей.
Одесситы в соцсетях шутят, что это черноморские русалки устроили большую стирку.
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В тоже время экологи связывают это явление сочетанием ветра, волн и наличия в воде органических веществ.
До этого мы сообщали, на Одессу опустился густой туман, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.
Из-за тумана видимость на дорогах общего пользования снизиться до 200-500 метров.
Как сообщили синоптики, туман продержится до утра 11 декабря, поэтому водителям рекомендуют быть особо аккуратными и без лишней необходимости не выезжать на дороги.
В Гидрометцентре Черного и Азовского морей рассказали, что Одессе 10 декабря будет пасмурная погода, возможен дождь.
Температура ночью составит от 1 до 8 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся не выше 6 градусов.
Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 15-24 м/с. А также о гололедице.
Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"
Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед