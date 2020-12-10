Жителей Одессы предупредили быть начеку, так как в самом центре города орудуют карманницы

Сообщение об этом появилось в местном паблике «Черный список Одесса», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации очевидцев, три женщины ромской внешности, действуя сообща, выслеживают своих жертв в заведении фастфуда «Макдональдс», а при выходе на улицу, грабят прямо на ходу.

«На улице на ходу вытащили у девочки в красной куртке телефон из кармана . На видео зафиксировано. Через минут 5-7 цыганок с поймали друзья девушек, и цыганки отдали телефон ! Сказав, что нашли на полу! Украли на улице !!», - рассказала свидетели происходящего.

Автор поста утверждает, что карманницы всегда заходя в Макдональдс и магазин «Ева» Дерибасовской. Они часто воруют в движении.

В комментариях пользователи сети советуют в подобных случаях применять самосуд, а отмечают, что они отстегивают кому надо за то, что творят, иначе бы их давно уже посадили. Также делятся своими историями.

«А чего ноги не сломали или пальцы хотя бы?», «Они платят за то, что творят. Иначе их бы давно посадили», «Эти красотки вчера 04.12 мне рюкзак расстегнули, я резко повернулась. Не успели...перешла дорогу через Пушкинскую, они свернули. Будьте осторожны!», «В масках им теперь раздолье, вообще страх потеряли», «Ну и конечно их никто не задерживает !», «Полиция штрафы за маски собирает нафиг им эти воровки», - пишут в сети.

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