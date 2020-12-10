Правительство запретило украинцам устраивать праздничные мероприятия по случаю Нового года в кафе и ресторанах
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в эфире
Он отметил, что рестораны и кафе должны закрыть свои кассы до 22 часов, а сами заведения должны закрыться не позднее 23 часов.
«Запрещено проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов в заведениях общественного питания. Кассовые аппараты не должны работать после 22 часов вечера", - заявил Ляшко.
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В тоже время правительство разрешило проводить новогодние елки в школах и детских садах, но только в пределах одной группы или одного класса».
Кроме того, дополнительно к ограничениям «оранжевой» зоны правительство обновило правила работы общественных заведений — до 8 января музеи, кинотеатры, церкви, театры, концертные залы должны работать с определенными ограничениями.
Как сообщили в СНБО, по состоянию на 10 декабря в Одесской области от инфекции скончались 27 заболевших. Это один из самых высоких показателей в регионе за все время.
За минувшие сутки выявлено 717 новых случаев коронавируса – при том, что в последнее время в регионе было не менее 1000 заболевших в сутки. Общее число инфицированных составило 54 тысячи 840 человек.
Выздороветь удалось 1176 пациентам.
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