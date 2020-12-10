Синоптики предупредили жителей Одессы и области о тумане и гололеде в пятницу, 11 декабря

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, в Одессе ожидается ночью и утром туман, днем метеорологи прогнозируют небольшие осадки.

Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью и днем ​​4-6 °С тепла.

По Одесской области будет пасмурно.

Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшие осадки.

Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица.

Ветер юго-восточный, 9-14 м / с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью и днем ​​2-7 °С тепла, на юге до 12 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500 м.

Из-за колебаний температуры воздуха от минусовой до плюсовой на дорогах севера Одесской области образовывается гололёд. В связи с этим Служба автомобильных дорог области сообщила о работе на автомагистралях 33 единиц техники.

Спецтехника посыпает песком автомобильные дороги государственного значения Кодымского, Балтского, Подольского, Ивановского, Ананьевского, Ширяевского, Великомихайловского и Захаровского районов.

Автомобилистов призвали быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах во время гололёда: не отправляться в поездки на летней резине, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями, обязательно пользоваться ремнями безопасности.

Ранее мы сообщали, что одесское побережье укрыло плотной пеной.

Недавний шторм и сильный ветер, которые бушевали несколько дней подряд, сильно вспенили морскую воду. Пены оказалось так много, что она заполнила собой все свободное пространство одесских пляжей.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

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