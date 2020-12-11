Возле опорной больницы№5 на улице Троицкой в Одессе выстроилась огромная очередь из автомобилей «скорой помощи»

Фотоснимки публикуют местные жители в соцсетях, передает Politeka.net

Одесситы сообщили, что кадры сделаны в четверг, 10 декабря, по их наблюдениям, такая ситуация наблюдается почти каждый день.

Отметим, что в этой больнице настолько высокая загрузка, что недавно тела умерших от ковид-19 лежали в коридорах и медики не успевали их убирать.

Волонтер Екатерина Ножевникова сообщила, что в этом медучреждении уже заняты все стационарные места, а людей привозят на рентген, поэтому там всегда скорые в очереди.

Жители Одессы в комментариях на социальных страницах в Facebook делятся своими впечатлениями о больнице.

«Степанову и Труханову в рамку над столом повесить! Как напоминание, что у нас все хорошо»,

«Это не больница, а морг. Ещё 10 лет назад там угробили мою тещу с инсультом. Лечить вообще не умеют»,

«Выжить в 5-й больнице даже без Ковида был целый квест, а с ковидом...сочувствую тем, кто попал в эту мясорубку»,

«Там, такое с самого дня открытия, на фото в 2 раза меньше машин, и давайте логично рассуждать, для города в 1 млн жителей нужно минимум 1500 - 2500 коек а не как вот это все ) Просто рассуждение бывшего врача))»

«И это не просто стечение какой-то день, это каждый день и ночь там полная ж*па ,и не только там в инфекционке лучше, но если нет ПЦР теста можно даже и не пытаться»,

«Вдруг кто-то таки задумается и наденет маску. Сегодня был очень долгий день с мужем, который там ждал скорую перевезти подопечную. И родственники тоже не верили, пока вот так не столкнулись вплотную», - пишут в сети.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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