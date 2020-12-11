Не выходит на связь уже три дня

В Одесской области ищут бесследно пропавшую 16-летнюю девочку

Так, полиция объявила в розыск Диану Щербенюк, 2004 года рождения. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Известно, что девушка, проживающая Татарбунарском районе, вышла из дома еще 9 декабря и где она находится не известно. Родственники говорят, что она собиралась в Одессу.

В день исчезновения Диана была одета в темно-зеленую куртку, черные джинсы и серые кроссовки. С собой у нее был бордовый рюкзак. На вид ей 16-18 лет. Рост 180 см, у нее карие глаза и русые волосы.

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей девочки, правоохранители просят сообщать об этом по телефонам 102, 096 41-72-005 или (048) 443-16-85.

Днем ранее стало известно об исчезновении 37-летнего Сергея Олейника, который 7 декабря с деньгами уехал на автомобиле Renault Master за металлом в поселок Кривое Озеро Николаевской области и не вернулся.

Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 190-95 см, худощавый, короткие темные волосы.

Был одет в короткую черную болоньевую куртку, темные джинсы.

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