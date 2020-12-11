COVID-19 настолько тяжелая и непредсказуемая болезнь, что смерть может настигнуть человека внезапно

Как рассказала заведующая отделением Одесского областного центра социально-значимых болезней Елена Гулевич, она с коллегами наблюдала несколько смертей, и, чаще всего, это были внезапные смерти. Об этом медик сообщила в интервью Радио Свобода.

Она поведала историю пациента с подтвержденным диагнозом ковид, который проходил лечение в их больнице.

Мужчина уже готовился к выписке, ждал документы, пошел в туалет, упал и умер.

По словам Елены Гулевич, это было похоже на острый отек легких.

«Я многое видела на работе, но не такого быстрого развития события с летальным исходом», - говорит она.

Врач отметила, что непредсказуемость COVID обусловлена ​​тем, что вирус угрожает пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями. Многие из пациентов с нарушением обмена веществ, с ожирением.

«Я бы сказала, что на сегодня это самая большая проблема. Даже диабет, хотя он также. Даже гипертонии не так мешают сопровождать «ковидного» больного, как лишний вес. С ними трудно работать физически, они плохо дышат и быстро теряют сатурацию. Дыхательная недостаточность в них может развиться буквально на глазах, и такое у нас уже бывало», - рассказала заведующая.

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