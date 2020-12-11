В одном из районов Одессы огнем был охвачен жилой дом

Так, в пятницу, 11 декабря очевидцы сообщили о пожаре на даче Ковалевского. Кадры происшествия разместили местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

Тем временем в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что вызов на их спецлинию поступил в 11:07.

По приезду на выезд пожарные увидели, что горит двухэтажная пристройка. Общая площадь возгорания составляет около 60 квадратных метров.

Чудом удалось избежать погибших и пострадавших.

В ведомстве отметили, что пожар потушили в 12:00.

До этого мы сообщали, что на одесском побережье в Затоке огонь уничтожил базу отдыха «Черноморские зори»

Сигнал о пожаре поступил на спецлинию "101" в 5:37, в понедельник 7 декабря. Прибыв на место, спасатели увидели, как пламя охватило четыре одноэтажных деревянных домика базы отдыха «Черноморские зори».

Пожар смогли потушить только через полтора часа. Всего выгорело более 500 квадратных метров.

Несмотря на серьезные масштабы возгорания, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших, так как база отдыха сезонного типа.

В Службе чрезвычайных ситуаций говорят, что здания могли поджечь. Именно такая предварительная версия происшествия.

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