В Одессе пьяный и избитый молодчик набросился на медиков, которые пытались оказать ему помощь
Так, на скамейке возле 11-й городской больницы на улице Воробьева, 5, неравнодушные одесситы заметили сильно избитого молодого человека.
Об этом они сообщили в соцсетях.
"На улице замерзает подросток лет 16-19! Плохо говорит, так как губы склеились! Но из того, что удалось разобрать, зовут его Игорь. Не бездомный. От еды отказывается, прячет лицо! Стесняется!", — написала Людмила Косолапова.
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По словам очевидцев, в больницу обращались, но там бездействуют.
Однако медики больницы говорят совсем другое.
Как рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Елена Вельможко, этот парень не подросток, ему 21 год, пишет
Вечером он несколько раз приходил в больницу в состоянии очень сильного алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.
"При попытке оказать ему первую помощь, он набросился на медработников. Они вызвали полицию, но пока ее ждали, парень ушел. Сегодня утром он вернулся и продолжал вести себя агрессивно. Сейчас он находится в изоляторе больницы. Этот вопрос будет решаться с привлечением правоохранительных органов. он скорее всего он подрался", — рассказала Вельможко.
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