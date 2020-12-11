В Одессе активизировались домушники во время плановых отключений электричества в домах
Об этом рассказали сами пострадавшие в телегам-канале «ХО», передает Politeka.net.
Квартирная кража, как известно, преступление крайне распространенное, тем не менее не всегда банальное. Порой злоумышленникам приходится выдумывать всё новые трюки и уловки, чтобы покушаться на частную собственность граждан.
Так, в одной из многоэтажек улице Ивана и Юрия Лип 26 воры обнесли квартиру во время плавного отключения электричества.
По словам очевидцев, другим соседям злоумышленники попортили замки, либо и вовсе скрутили их.
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Одни из жильцов 3 часа не могли попасть в собственную квартиру. Для этого пришлось вызывать специальную бригаду, которая «высверливала" сломанные замки.
До этого мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы.
Они напросились к нему в гости. За столом компания выпивала и когда хозяин жилья захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.
Они вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.
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