В Одесской области мужчина поднял скандал на почте, а затем сел в грузовик и хотел задавить полицейских

Как передает Politeka.net, такая информация появилась на портале одесской полиции.

На днях в почтовом отделении города Белгород-Днестровского мужчина отказался платить за присланную посылку и устроил скандал.

Сотрудники почты вызвали стражей порядка и после этого началось. Мужчина начал вести себя еще агрессивнее, «бросался» на правоохранителей, обзывался, а затем попытался скрыться с места происшествия.

Нарушитель сел в грузовик и поехал прямо на полицейских, которые пытались его остановить. Чтобы не допустить наезда, правоохранители начали стрелять по колесам из табельного оружия. Правонарушителя это на мгновение остановило, он развернулся и уехал.

Беглеца заблокировали в нескольких сотнях метров от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.

Как рассказали правоохранители, ему сообщено о подозрении в совершении хулиганства по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, нарушитель оказался местным жителем, ранее судимым за похищение и кражу.

До этого мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы.

Они напросились к нему в гости. За столом компания выпивала и когда хозяин жилья захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.

Они вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.

Напомним, что в одесской маршрутке подрезали и ограбили пассажира: подробности разбойного нападения

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

Также Politeka писала, ушлые воровки промышляют под Одессой: "одной всего 15 лет"