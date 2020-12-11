В Одесской области мужчина поднял скандал на почте, а затем сел в грузовик и хотел задавить полицейских
Как передает Politeka.net, такая информация появилась на портале одесской полиции.
На днях в почтовом отделении города Белгород-Днестровского мужчина отказался платить за присланную посылку и устроил скандал.
Сотрудники почты вызвали стражей порядка и после этого началось. Мужчина начал вести себя еще агрессивнее, «бросался» на правоохранителей, обзывался, а затем попытался скрыться с места происшествия.
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Нарушитель сел в грузовик и поехал прямо на полицейских, которые пытались его остановить. Чтобы не допустить наезда, правоохранители начали стрелять по колесам из табельного оружия. Правонарушителя это на мгновение остановило, он развернулся и уехал.
Беглеца заблокировали в нескольких сотнях метров от места происшествия и доставили в территориальный отдел полиции.
Как рассказали правоохранители, ему сообщено о подозрении в совершении хулиганства по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Как выяснилось, нарушитель оказался местным жителем, ранее судимым за похищение и кражу.
До этого мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы.
Они напросились к нему в гости. За столом компания выпивала и когда хозяин жилья захмелел и уснул, женщины надумали обчистить его.
Они вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.
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