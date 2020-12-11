В Одессе приезжий из Луганской области издевался над 5-летним мальчиком на глазах его матери

Подробностями жестоко обращения с ребёнком поделились в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net.

Так, 37-летний отчим с особой жестокостью наказывал своего пасынка, которому всего 5 лет: за неправильное произношение наносил мальчику моральные и физические страдания, заставлял всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Также он бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах.

Все это происходило на глазах матери ребенка и его старшей сестры, которым тоже иногда доставалось от тирана.

Соседи неоднократно слышали крики и шум из квартиры. После очередного жестокого избиения «скорая» доставила ребенка в больницу.

Тревогу забила бабушка мальчика после того, как увидела на теле внука синяки и гематомы. Женщина обратилась в полицию.

Злоумышленники задержали 10 декабря, как оказалось он был уже неоднократно судим. Теперь ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.



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Сотрудники по делам детей отправились на поиски его матери и обнаружили ее в нескольких кварталах от места, где она разминулась с сыном. В беседе с полицейскими она объяснила, что сначала пыталась разыскать ребенка своими силами.

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