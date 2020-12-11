В Одессе похоронили владельца сгоревшего отеля «Токио Стар» Вадима Черного, который скончался от ковид

Прощание с бизнесменом проходило в пятницу, 11 декабря на 3-м Еврейском кладбище, которое расположено на улице Химической, пишет местное издание « Думская ».

Известно, что Вадим Черный скончался в столичной больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.

По данным СМИ, он находился на лечении в элитной киевской клинике «Феофания». В течение трех недель находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Последние 10 дней был в коме.

Отметим, что сам предприниматель не воспринимал коварную болезнь серьезно.

Так, еще два месяца назад владелец одесских отелей «Зирка» и «Токио-стар», который сгорел в 2019 году, считал COVID-19 – выдумкой и аферой.

3 октября Черный написал на своей странице в Facebook, что смертность от него преувеличена, а сам вирус якобы не представляет никакой опасности.

"Любопытно, когда по всему миру начнут сажать аферистов от коронавируса? Уже вся статистика подтверждает очевидный с весны факт: никакой опасности этот вирус не представляет, цифры смертности были вначале раздуты из-за слабого охвата тестирования, реальная смертность в цивилизованной стране 0.68%", - доказывал бизнесмен.

Лишь через некоторое время Черный все же согласился, что у ковид могут быть неприятные, а порой смертельные последствия.

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