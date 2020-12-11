Мама первоклассника не захотела сдавать на потолок и тут началось

В одной из школ Одессы учителя и родители устроили травлю маме и ее детям, которая отказалась сдавать на нужды класса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в паблике «Родители SOS».

Так, женщина рассказала, что в школе №120 она отказалась платить деньги за натяжной потолок в кабинете учителя. После этого ей начали поступать угрозы физической расправой от других родителей.

«Мы начали учиться в этой школе с ноября месяца этого года. Сын пошел в 1 Б кл, дочка в 3 А. Родители с 1 Б класса стали требовать деньги на ремонт класса на натяжной потолок. Я отказалась сдавать, после чего при моих детях возле школы начали угрожать», - рассказала родительница.

Женщина написала заявление в полицию за вымогательство, а потом в прокуратуру за вымогательство и угрозы жизни ее детям и ей.

«Ко мне подошла одна мама и спросила меня не боюсь ли я водить детей в школу и не боюсь ли я что мне сделают темную. После этого я детей в школу не вожу, так как опасаюсь за их жизнь. Что теперь делать так как дети мои психологически пострадали и не хотят ходить в школу?», - возмущается она.

Обратим внимание, что для других родителей денежные сборы в школе являются абсолютно нормальным явлением. Исходя из переписки в мессенджере, многие не понимают, как это не платить за государственную школу.

Напомним, что в Одессе отчим издевался над ребенком на глазах у мамы

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом..."