В одной из школ Одессы учителя и родители устроили травлю маме и ее детям, которая отказалась сдавать на нужды класса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию в
Так, женщина рассказала, что в школе №120 она отказалась платить деньги за натяжной потолок в кабинете учителя. После этого ей начали поступать угрозы физической расправой от других родителей.
«Мы начали учиться в этой школе с ноября месяца этого года. Сын пошел в 1 Б кл, дочка в 3 А. Родители с 1 Б класса стали требовать деньги на ремонт класса на натяжной потолок. Я отказалась сдавать, после чего при моих детях возле школы начали угрожать», - рассказала родительница.
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Женщина написала заявление в полицию за вымогательство, а потом в прокуратуру за вымогательство и угрозы жизни ее детям и ей.
«Ко мне подошла одна мама и спросила меня не боюсь ли я водить детей в школу и не боюсь ли я что мне сделают темную. После этого я детей в школу не вожу, так как опасаюсь за их жизнь. Что теперь делать так как дети мои психологически пострадали и не хотят ходить в школу?», - возмущается она.
Обратим внимание, что для других родителей денежные сборы в школе являются абсолютно нормальным явлением. Исходя из переписки в мессенджере, многие не понимают, как это не платить за государственную школу.
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