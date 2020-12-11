В Одессе разоблачили мужчин, которые под видом коммунальщиков украли сотню растений на Аллее Славы

Подробности инцидента рассказали в местной полиции, передает Politeka.net

Так, в течении нескольких дней двое мужчин, выдавая себя за коммунальщиков, выкапывали из клумб на Аллее Славы кусты декоративного растения цинерария.

Своими деяниями они нанесли КП «Горзелентрест» ущерба на двадцать тысяч гривен.

Полиция разыскала злоумышленников. Ими оказались мужчины в возрасте 33 лет. Они признались, что растения реализовывали на рынке, а вырученные тридцать тысяч гривен уже успели потратить.

Задержанных копы отправили в СИЗО. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины (Кража). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

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Так, в одной из многоэтажек улице Ивана и Юрия Лип 26, воры обнесли квартиру во время планового отключения электричества.

По словам очевидцев, другим соседям злоумышленники попортили замки, либо и вовсе скрутили их.

Также мы сообщали, как женщины обчистили квартиру мужчину, с которым познакомились в центре Одессы, а потом напросились к нему в гости.

Они вынесли из жилья все ценные вещи- бытовую технику, гаджеты и прочее. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 100 тысяч гривен.

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