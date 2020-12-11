Состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось

Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.

Он также призвал украинцев принимать все возможные меры профилактики заражения и не забывать о защитных масках и социальной дистанции.

Отметим, что Труханов впервые сообщил о своей болезни 9 декабря. Тогда он получил положительный тест и ушел на самоизоляцию. Сразу после результатов теста мэр писал, что чувствует себя «не плохо» и продолжает работать в удаленном режиме.

После новостей о болезни мэра одесситы не прошли мимо и принялись комментировать известие. Они пожелали ему лечиться в местных больницах.

«Думаю самоизолируется, где-то в Европе и вернется после рождества, здоровым и отдохнувшим!», «Пусть в нашу инфекционную пойдёт лечится там условия супер и потом посмотрим может и ремонт сделает», «Это еще надо проверить Он будет здоров очень скоро», - высказались в сети.

Добавим, что ранее сообщалось о критической нехватке анестезиологов и реаниматологов для формирования врачебных бригад для лечения ковид-пациентов в Одессе. Такое заявление сделала глава горздрава Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба.

Напомним, беда случилась с Трухановым, одесситы взбудоражены: что известно.

Как сообщала Politeka, соратница Труханова будет заниматься здравоохранением в Одессе.

Также Politeka писала, что в больницах Одессы наблюдается дефицит врачей, всполошился даже Труханов: "Это капец".