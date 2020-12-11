На выходных Одессу зальет дождем, а температура поднимется до +9
Об ухудшении погодных условий сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
Так, в субботу на протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Ночной дождь утром должен ослабнуть. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру они возобновятся с большей силой.
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Ветер будет дуть умеренный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градусов тепла, днем 7-9.
По Одесской области на протяжении всего дня будет пасмурная погода. Местами небольшие осадки. Ночью и утром местами туман, гололед,
гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 ° тепла, днем 7-12 °С тепла, на севере 2-4 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость, 200-500 метров, гололедица.
Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах города и области.
В воскресенье в Одессе на протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать. Ветер восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура: ночью 1-6 градусов тепла, днем 4-9 со знаком плюс.
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