В Одессе разыскивается полицией 12-летняя Вероника Алейник

Об этом Politeka стало известно из сообщения в ГУ Нацполиции в Одесской области. Девочка разыскивается Хаджибеевским отделением полиции.

Она ушла из дома в субботу, 12 декабря, около 23:00 и не вернулась.

Когда Вероника покидала дом, она была одета в синюю куртку с розовыми карманами и капюшоном, черные спортивные штаны и черный свитер, обута в синие кроссовки.

Напомним, в Одессе приезжий из Луганской области издевался над 5-летним мальчиком на глазах его матери.

Так, 37-летний отчим с особой жестокостью наказывал своего пасынка, которому всего 5 лет: за неправильное произношение наносил мальчику моральные и физические страдания, заставлял всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Также он бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах.

Как сообщалось ранее, состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось

Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.

Напомним, что в Одессе отчим издевался над ребенком на глазах у мамы

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом..."