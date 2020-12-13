Легендарний советский форвард Владимир Малый, который выступал за донецкий "Шахтер" в 1979-1980 годах, попал в больницу Одессы из-за вирусных осложнений

Как стало известно из сообщения "7 канала", у бывшего футболиста диагностирована тяжелая двусторонняя пневмония. По данным СМИ, у Владимира Викторовича и сильное загустение крови, вероятне тромбоз.

"Ежедневно на лечение требуется 1500 грн. Таких средств у семьи нет и сколько еще продлится госпитализация – не известно", – идет речь в сообщении.

Как сообщалось ранее, состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось.

Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.

Напомним, в Одессе разоблачили мужчин, которые под видом коммунальщиков украли сотню растений на Аллее Славы.

Так, в течении нескольких дней двое мужчин, выдавая себя за коммунальщиков, выкапывали из клумб на Аллее Славы кусты декоративного растения цинерария.

Напомним, что в Одессе отчим издевался над ребенком на глазах у мамы

Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"

Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом..."