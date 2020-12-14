В третью неделю декабря Одесса окажется под влиянием альпийского антициклона
Это значит, что всю неделю в городе, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая и пасмурная погода, при этом температура на градусниках поползет вниз.
С начала недели возможны осадки, а также умеренный северный ветер, передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В понедельник горожан ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями. Кроме того, в этот день Одесса будет погружена в густой туман. Автомобилистам стоит вести себя предельно осторожно. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем будет около 2-7°С тепла.
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Вторник и среда в Одессе также будут облачными и дождливыми. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0 °С, днем будет около 5°С тепла.
По данным метеорологов, в четверг в Одессе потеплеет. Ожидается пасмурная погода. Без осадков. Прогнозируется слабый переменный ветер 3-5 метров в секунду.
Ночью температура опуститься до 2-3 °С тепла, днем покажет до +5 градусов.
А вот в пятницу жители ощутят похолодание. Температура воздуха упадет на несколько градусов. Небо будет затянуто облаками. Вероятность осадков минимальная. Прогнозируется слабый переменный ветер.
Ночью +1+2 градуса, днем не выше +3.
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