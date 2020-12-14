На Одесчине туман и скользкая дорога могли стать причиной ДТП, в котором пострадало большое количество людей, в том числе дети

Авария случилась около 16:00 в воскресенье, 13 декабря недалеко от села Зализничное в Болградском районе.

Там столкнулись два автомобиля – Daewoo Lanos и Renault. Правоохранители показали кадры с места происшествия, а также рассказали подробности ДТП, передает Politeka.net, со ссылкой на прессс-службу областного ГУНП.

По их словам, удар был настолько сильный, что первый автомобиль, в салоне которого находился муж с женой и тремя детьми (четырех и восьми лет), вылетел в кювет. Их госпитализировали в больницу. Также пострадали водитель с пассажиром, которые ехали в Renault.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

До этого мы писали, что на дорогах под Одессой сбили пешеходов.

Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек.

Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.

Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.

Напомним, что на Одесчине автоледи въехала в поликлинику на машине, кадры: "Хотела без очереди"

А еще Politeka писала, что в Одессе сбили пешеходов: кадры с места трагедии

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы внедорожник отбросило на тротуар, люди разлетелись по сторонам: момент ДТП попал на видео