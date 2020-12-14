На Одесчине туман и скользкая дорога могли стать причиной ДТП, в котором пострадало большое количество людей, в том числе дети
Авария случилась около 16:00 в воскресенье, 13 декабря недалеко от села Зализничное в Болградском районе.
Там столкнулись два автомобиля – Daewoo Lanos и Renault. Правоохранители показали кадры с места происшествия, а также рассказали подробности ДТП, передает Politeka.net, со ссылкой на прессс-службу областного ГУНП.
По их словам, удар был настолько сильный, что первый автомобиль, в салоне которого находился муж с женой и тремя детьми (четырех и восьми лет), вылетел в кювет. Их госпитализировали в больницу. Также пострадали водитель с пассажиром, которые ехали в Renault.
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По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
До этого мы писали, что на дорогах под Одессой сбили пешеходов.
Первое ДТП произошло вчера вечером в районе промрынка «Седьмой километр». Там под колесами фуры погиб молодой человек.
Еще одна трагическая авария случилась тем же вечером в городе Теплодаре, что недалеко от Одессы.
Автомобиль на огромной скорости сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая не выжила. Очевидцы трагедии говорят, что водитель был пьян.
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