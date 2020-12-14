В Одессе ведутся поиски молодого мужчины и девушки, которые бесследно исчезли
Информация о них
Так, родственнике ищут 34-летнюю Алена Нижегородову.
Известно, что девушка покинула палату в городской больнице №11 еще в прошлую среду, 9 декабря, и с тех пор о ней никто ничего не слышал.
Юная дочь Кравец из «Квартал 95» ошарашила видом не по возрасту с новой прической: «Маша, ну тебе же не 30»
Унизивший Пугачеву и Ротару судья "Х-Фактор" Соседов признался, как выживает в Москве: "Мы живем с мамой..."
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
Тарифы на электроэнергию резко поднимут: сколько придется платить с 1 января, «будет состоять из двух частей…»
Обращается внимание, что Алена нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: татуировка на руке в виде буквы "А".
В день исчезновения была одета в сиреневую куртку с капюшоном и коричневые ботфорты.
«Всех, кому что-либо известно о том, где могут находиться пропавшие люди, просят звонить по телефону +38 (067) 482-77-00 или «102», - говорится в сообщении.
Кроме того, более восьми суток в Одессе разыскивают без вести пропавшего Артура Лиска. Мужчине 30 лет.
Вечером 5 декабря он сел в трамвай в районе Черноморки, но дома так и не появился. Приметы: рост 180-183 сантиметра, светло-карие глаза, русые волосы, борода.
Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную шапку, обут в замшевые кроссовки красного (бордового) цвета с белой подошвой.
Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку
Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"
Также Politeka писала, что горе-мать потеряла ребенка в Одессе, фото: "положила спать, а потом..."