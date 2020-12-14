В Одессе ведутся поиски молодого мужчины и девушки, которые бесследно исчезли

Информация о них появилась на поисковой платформе «На выручку! Лучшие Люди. Одесса», передает Politeka.net

Так, родственнике ищут 34-летнюю Алена Нижегородову.

Известно, что девушка покинула палату в городской больнице №11 еще в прошлую среду, 9 декабря, и с тех пор о ней никто ничего не слышал.

Обращается внимание, что Алена нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: татуировка на руке в виде буквы "А".

В день исчезновения была одета в сиреневую куртку с капюшоном и коричневые ботфорты.

«Всех, кому что-либо известно о том, где могут находиться пропавшие люди, просят звонить по телефону +38 (067) 482-77-00 или «102», - говорится в сообщении.

Кроме того, более восьми суток в Одессе разыскивают без вести пропавшего Артура Лиска. Мужчине 30 лет.

Вечером 5 декабря он сел в трамвай в районе Черноморки, но дома так и не появился. Приметы: рост 180-183 сантиметра, светло-карие глаза, русые волосы, борода.

Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную шапку, обут в замшевые кроссовки красного (бордового) цвета с белой подошвой.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении Артура Анатольевича, просим срочно сообщить по телефонам:

0674827700.

Под постом знакомые умоляют парня вернуться.

"Артурчик братан, не могу поверить... найдись", - пишут они.

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