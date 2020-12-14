На трассе Одесса – Черноморск возникла колосальная проблема с движением

Так, в понедельник, 14 декабря, затор образовалась на участке перед понтонной переправой, в сторону Черноморска. Движение автомобилей сильно затруднено, начиная от АЗС «Сокар», сообщает местный ресус ИТ3.

Пробку спровоцировал грузовики, которые выстроились вереницей вдоль дороги и поворачивают в сторону рыбного порта.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине туман и скользкая дорога могли стать причиной ДТП, в котором пострадало большое количество людей, в том числе дети.

Авария случилась около 16:00 в воскресенье, 13 декабря недалеко от села Зализничное в Болградском районе.

Там столкнулись два автомобиля – Daewoo Lanos и Renault. Удар был настолько сильный, что первый автомобиль, в салоне которого находился муж с женой и тремя детьми (четырех и восьми лет), вылетел в кювет. Их госпитализировали в больницу. Также пострадали водитель с пассажиром, которые ехали в Renault.

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водитель на Мерседесе протаранил маршрутку с пассажирами №150.

В салоне транспортного средства находилось много людей, однако чудом удалось избежать пострадавших. А вот водителю Мерседеса повезло меньше.

«Приехала скорая, оказывает помощь, но вроде ничего серьёзного»,— говорят очевидцы.

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