В одесских школах из-за высокой заболеваемости на грипп и COVID-19 учеников и педагогов младших классов отправляют на карантин

При этом ученики 5-11 классов продолжают учиться дистанционно до конца полугодия (30 декабря). Об этом сообщила замдиректора департамента образования Ирина Столбова, в понедельник, 14 декабря, передает Politeka.net

Так, стало известно, что в учебных заведениях Одессы увеличилась заболеваемость вирусными инфекциями на 20% среди 1-4-х классов. В связи с этим закрыты 134, в детских садах не работает 35 групп.

Речь идет о школах № 52, 77, 43 и 63. Они закрыты полностью.

Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась на второе месте по количеству инфицированных ковид за сутки.

Так, по информации СНБО, в регионе китайский вирус диагностировали у 584 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 58283 жителя, передает Politeka.net

О летальных случаях в СНБО не сообщают. Выздороветь удалось 369 пациентам. Продолжают болеть 37 533 человека.

В тоже время в пресс-службе Одесской ОГА уточнили, больше всего новых случаев выявили в Одессе, Измаиле, Арцизском и Ренийском районах. Среди новых заболевших 24 ребенка и 21 медик.

За прошлые сутки в Одесской области сделали 43 ИФА-теста и 938 ПЦР.

Министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук написал, что за минувшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в киевском регионе, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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