Власти Одессы предупредили жителей, как будут отмечаться новогодние праздники в городе

Несмотря на то, что в разгар эпидемии День города в Одессе отмечали с размахом, проигнорировав все карантинные ограничения, на Новый год такого уже не будет.

Как сообщил вице-мэр Павел Вугельман, из-за пандемии придаться отказаться от традиционного концерта на Думской площади, а также грандиозного салюта, передает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конц)

Вместо этого одесситам предлагают отмечать новогодние праздники в режиме онлайн.

«Главная елка города традиционно засияет в День Святого Николая — 19 декабря. В этот же день заработает и резиденция Деда Мороза в Летнем театре, она будет работать ежедневно до 7 января (с 14:00 до 18:00). По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, там же будут сладкие угощения для одесситов и гостей города, а возле Дюка установят праздничную карусель. Для всех детей и карусель, и паровозик будут работать в праздничные дни бесплатно. Все мероприятия будут проводиться с учетом жестких карантинных ограничений, — рассказал заместитель городского головы.

Основная часть концертов пройдет онлайн на официальном сайте города и в соцсетях.

Чтобы избежать большого скопления людей, праздничные фейерверки устроят в каждом районе отдельно.

До этого мы уже сообщали, что состояние зараженного китайским вирусом мэра Одессы Геннадия Труханова резко ухудшилось.

Вечером в пятницу, 11 декабря, стало известно, что городского голову госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сам Труханов сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу», - написал мэр.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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