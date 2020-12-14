На Одесчине под суд пойдет мужчина, который заставлял воровать своего сына-подростка

Как передает Politeka, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По словам правоохранителей, что не прыгать через забор чужого дома, из которого 65-летний местный житель решил похитить металлолом, он попросил сделать это своего 15-летнего сына.

Юноша перелез через забор и передал металлическую трубу отцу, который ждал его и оба пошли домой.

После того, как хозяева обратились с заявлением о краже в полицию, копы быстро поймали воров. Похищенную трубу они не вернули, потому что успели продать.

Отцу грозит до 10 лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность Кроме того, мужчину будут судить за кражу.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе приезжий из Луганской области издевался над 5-летним мальчиком на глазах его матери.

Так, 37-летний отчим с особой жестокостью наказывал своего пасынка, которому всего 5 лет: за неправильное произношение наносил мальчику моральные и физические страдания, заставлял всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Также он бил ребенка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах.

Все это происходило на глазах матери ребенка и его старшей сестры, которым тоже иногда доставалось от тирана.

Напомним, что на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное: "задрал юбку и ..."

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