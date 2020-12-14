Пьяный водитель устроил грандиозный переполох на одесской железной дороге

Об инциденте, который имел место в Беляевском районе, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Так, житель села Мариново возвращался после гулянки на своем авто.

Мужчина решил сократить дорогу и проехать через железнодорожные пути, но застрял на рельсах.

"Чтобы разблокировать путь для железнодорожного транспорта полицейским пришлось привлекать эвакуатор. Движение поездов было заблокировано на несколько часов", - рассказали в полиции.

Тем временем полицейские решили проверить водителя на содержание алкоголя и выявили в его крови 1,35 промилле, при допустимой норме 0,2.

Очевидцы в телеграм-канале "Одесса-Инфо" показали, как пьяний водитель попал в ловушку.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения через железнодорожный переезд на мужчину составили два административных протокола, а его машину доставили на штрафплощадку.

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Так, в понедельник, 14 декабря, затор образовалась на участке перед понтонной переправой, в сторону Черноморска. Движение автомобилей сильно затруднено, начиная от АЗС «Сокар».

Пробку спровоцировал грузовики, которые выстроились вереницей вдоль дороги и поворачивают в сторону рыбного порта.

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