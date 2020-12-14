В Одессе подросток жестоко избил своего 15-летнего приятеля
Поводом стали социальные сети, якобы один из них распространял сплетни по сети о другом.
Инцидент случился в Малиновском районе, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net
Два юноши долгое время общались только в виртуальном пространстве, а когда встретились – начали конфликтовать. В результате спора 16-летний парень набросился на 15-летнего приятеля.
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
45-летняя Наталья Могилевская в экстра-мини зажгла в окружении фигуристых подруг: «Это что-то новое, хочется…»
Оборвалась жизнь кумира миллионов украинских женщин: была совсем молодой
Он начал его избивать с особой жестокостью по лицу и голове, в результате у пострадавшего сломан нос и получена черепно-мозговая травма.
Теперь агрессору грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области девочка-подросток избила свою сверстницу и была наказана.
Событие произошло в ферале этого года в Великодолинском. Тогда ученица шестого класса схватила свою сверстницу за волосы и повалила ее на землю. Сев на жертву сверху, она стала бить ее по лицу и голове. К счастью, пострадавшая отделалась ссадинами.
За расправой наблюдали еще три школьницы, одна из которых снимала происходящее на камеру, а затем выложила в Инстаграм. Дело вызвало широкий резонанс и дошло до суда.
Напомним, что в Затоке силовики с дубинками избили людей: "хотели проверить карманы", новые детали
Как сообщала Politeka, в Одессе толпа устроила самосуд над водителем, видео слили в сеть: "сбил мать с детьми"
Также Politeka писала, что агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"