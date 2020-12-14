В Одессе подросток жестоко избил своего 15-летнего приятеля

Поводом стали социальные сети, якобы один из них распространял сплетни по сети о другом.

Инцидент случился в Малиновском районе, рассказали в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Два юноши долгое время общались только в виртуальном пространстве, а когда встретились – начали конфликтовать. В результате спора 16-летний парень набросился на 15-летнего приятеля.

Он начал его избивать с особой жестокостью по лицу и голове, в результате у пострадавшего сломан нос и получена черепно-мозговая травма.

Теперь агрессору грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области девочка-подросток избила свою сверстницу и была наказана.

Событие произошло в ферале этого года в Великодолинском. Тогда ученица шестого класса схватила свою сверстницу за волосы и повалила ее на землю. Сев на жертву сверху, она стала бить ее по лицу и голове. К счастью, пострадавшая отделалась ссадинами.

За расправой наблюдали еще три школьницы, одна из которых снимала происходящее на камеру, а затем выложила в Инстаграм. Дело вызвало широкий резонанс и дошло до суда.

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