В Одессе на улице Дерибасовской устанавливают главный символ нового года – елку
По информации местных
Процесс этот трудоемкий, долгий, так что увидеть одну из главных елок Одессы в «готовом» виде — в полный рост и украшенной — можно будет через несколько дней.
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Многие горожане с интересом наблюдают за процессом, а тем, кому не посчастливилось увидеть это воочию, оставляют свои комментарии в сети.
«Пока в больницах не хватает банально кислорода, тратятся миллионы на елку…
В интересное время живем…»,
«Ёлка пусть будет, но никаких массовых гуляний в этом году»,
«Для кого-то этот Новый год, может стать последним в жизни. Каждый принимает решение сам»,
"Зачем?",
«Главное, чтоб снятую в Киеве шляпу с елки к нам не привезли!»,
«Лучше раздали пенсионерам ,которым нечего есть», - пишут в сети.
Не так давно мы сообщали, что в одесской мэрии предложили горожанам отмечать новогодние праздники онлайн.
Как сообщил вице-мэр Павел Вугельман, из-за пандемии придеться отказаться от традиционного концерта на Думской площади, а также грандиозного салюта. Фейерверки проведут в каждом районе отдельно, чтобы избежать большого скопления людей.
«Главная елка города традиционно засияет в День Святого Николая — 19 декабря. В этот же день заработает и резиденция Деда Мороза в Летнем театре, она будет работать ежедневно до 7 января (с 14:00 до 18:00). По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, там же будут сладкие угощения для одесситов и гостей города, а возле Дюка установят праздничную карусель. Для всех детей и карусель, и паровозик будут работать в праздничные дни бесплатно. Все мероприятия будут проводиться с учетом жестких карантинных ограничений, — рассказал заместитель городского головы.
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