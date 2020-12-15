В Одессе на улице Дерибасовской устанавливают главный символ нового года – елку

По информации местных СМИ , елка на главной улице города будет состоять из живых деревьев. На каркас нанизывают большие сосны, которые и сформируют общую зеленую композицию высотой около 10 метров. После монтажа всех елей, на них навесят цветные шары, гирлянды и другие украшения.

Процесс этот трудоемкий, долгий, так что увидеть одну из главных елок Одессы в «готовом» виде — в полный рост и украшенной — можно будет через несколько дней.

Многие горожане с интересом наблюдают за процессом, а тем, кому не посчастливилось увидеть это воочию, оставляют свои комментарии в сети.

«Пока в больницах не хватает банально кислорода, тратятся миллионы на елку…

В интересное время живем…»,

«Ёлка пусть будет, но никаких массовых гуляний в этом году»,

«Для кого-то этот Новый год, может стать последним в жизни. Каждый принимает решение сам»,

"Зачем?",

«Главное, чтоб снятую в Киеве шляпу с елки к нам не привезли!»,

«Лучше раздали пенсионерам ,которым нечего есть», - пишут в сети.

Не так давно мы сообщали, что в одесской мэрии предложили горожанам отмечать новогодние праздники онлайн.

Как сообщил вице-мэр Павел Вугельман, из-за пандемии придеться отказаться от традиционного концерта на Думской площади, а также грандиозного салюта. Фейерверки проведут в каждом районе отдельно, чтобы избежать большого скопления людей.

«Главная елка города традиционно засияет в День Святого Николая — 19 декабря. В этот же день заработает и резиденция Деда Мороза в Летнем театре, она будет работать ежедневно до 7 января (с 14:00 до 18:00). По Приморскому бульвару будет курсировать праздничный паровозик для детей, там же будут сладкие угощения для одесситов и гостей города, а возле Дюка установят праздничную карусель. Для всех детей и карусель, и паровозик будут работать в праздничные дни бесплатно. Все мероприятия будут проводиться с учетом жестких карантинных ограничений, — рассказал заместитель городского головы.

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