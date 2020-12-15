Одесситов предупредили, как не стать жертвой новой аферы, наживкой которой являются карантинные 8 тысяч

Под видом оказания помощи, в получении обещанных правительством "карантинных" компенсаций, мошенники выманивают деньги у доверчивых украинцев, а также получают доступ к их личным данным. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

Только за две недели декабря этого года, в полицию уже поступило более 100 заявлений от пострадавших.

Схема довольно проста и состоит в следующем: злоумышленники размещают отредактированное видео, где президент рассказывает о выплате материальной помощи в размере 8 тыс. грн пострадавшим от карантина предпринимателям. В подводке к видео мошенники уверяют, что получить денежные средства могут абсолютно все и тут же предлагают ссылки на ресурс, где можно оставить заявку на получение компенсации.

На странице, которая открывается при переходе по ссылке, от гражданина требуют ввести свои личные данные, в частности, номер банковской карты, для перечисления денег.

После чего человеку навязывают юридические услуги, необходимые для оформления заявки, получения электронной цифровой подписи и подобных, довольно несложных действий.

Некоторые все же перечисляют деньги мошенникам, однако основным "уловом" преступников, станет доступ к счету пострадавшего, вследствие чего гражданин может потерять все свои деньги.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, киберполиция призывает граждан:

— доверять только официальной информацию о финансовых выплатах;

— не переходить по сомнительным ссылкам;

— не сообщать посторонним личную информацию.

Если же вы все-таки стали жертвой мошенников, правоохранители призывают обратиться в банк и заблокировать карточку, а также немедленно сообщить в полицию.

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