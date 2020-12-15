Жаркая ночь в одном из дворов Одессы

Ночью в Одессе на парковке полыхали автомобили

Огненное ЧП произошло во дворе жилого комплекса на улице Маршала Говорова. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях и разместили кадры пожара, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К утру информацию о происшествии подтвердили в полиции и рассказали некоторые подробности.

В 05:20 спасатели пожар локализовали, а в 5:29 ликвидировали на общей площади 10 кв. м. В результате пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля и поврежден моторный отсек еще одного автомобиля.

Предварительно установлено, что первым от воспламеняющейся смеси загорелся «Lexus», а затем огонь перекинулся на две соседние иномарки - «SsangYong» и «Lexus». К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Причина пожара устанавливается.

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На улице Варненская загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажном жилом доме.

Встревоженный жильцы дома позвонили в Службу спасения «101» и уже в 05:56 прибывшие пожарники ликвидировали возгорание в квартире.

После этого было найдено тело 69-летнего хозяина жилища без признаков жизни.

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