Ночью в Одессе на парковке полыхали автомобили
Огненное ЧП произошло во дворе жилого комплекса на улице Маршала Говорова. Об этом сначала сообщили очевидцы в соцсетях и разместили кадры пожара, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К утру информацию о происшествии подтвердили в полиции и рассказали некоторые подробности.
В 05:20 спасатели пожар локализовали, а в 5:29 ликвидировали на общей площади 10 кв. м. В результате пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля и поврежден моторный отсек еще одного автомобиля.
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Предварительно установлено, что первым от воспламеняющейся смеси загорелся «Lexus», а затем огонь перекинулся на две соседние иномарки - «SsangYong» и «Lexus». К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Причина пожара устанавливается.
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