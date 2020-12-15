За одни сутки в Одесской области зафиксировано более 20 смертей от китайского вируса

Об этом сообщили в СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на 15 декабря в регионе официально зарегистрировано 830 новых случаев ковид.

Всего за время пандемии число зараженных на Одесчине достигло 59 тысяч 113 жителей.

Вчера от вируса и сопутствующих заболеваний в регионе умер 21 пациент. Число жертв болезни в Одесской области возросло до 815.

Полностью излечились от китайской болячки 1683 жителей Одессы и области (21639 за все время).

Количество новых подозрений увеличилось на 830 (60892).

До этого мы сообщали, что COVID-19 настолько тяжелая и непредсказуемая болезнь, что смерть может настигнуть человека внезапно.

Как рассказала заведующая отделением Одесского областного центра социально-значимых болезней Елена Гулевич, она с коллегами наблюдала несколько смертей, и, чаще всего, это были внезапные смерти.

Мужчина уже готовился к выписке, ждал документы, пошел в туалет, упал и умер.

По словам Елены Гулевич, это было похоже на острый отек легких.

«Я многое видела на работе, но не такого быстрого развития события с летальным исходом», - говорит она.

Напомним, что медик рассказала, как вирусная эпидемия душит Одессу: ""Скорые и больницы захлебываются"

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