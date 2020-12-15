В самом центре Одессы возле мэрии обвалился карниз со старинного дома

Обрушение произошло поздно вечером 14 декабря на Приморском бульваре. Об этом сообщили одесский активист Олег Михайлик на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Так, со старинного 4-х этажного дома, который считается памятником архитектуры, отвалился элемент карниза и рухнул прямо на тротуар.

«Хорошо, что опять обошлось без человеческих жертв, обрушение случилось поздно вечером.

Все, что нужно знать о состоянии памятников архитектуры в Одессе, даже в самом ее центре», - написал Михайлик.

К слову, что пострадавшее здание на Приморском бульваре, 5, известно как доходный дом Лерхе. Памятник архитектуры был построен в 1826 г и перестроен в 1895 году по проекту Германа Шеврембранта.

Одесситы в соцсетях выражают сожаление, что город рушится на глазах, некоторые обратили внимание, что пострадавшее здание — это частная собственность.

«Как тяжело смотреть, что с каждым днём любимая Одесса становится все "меньше и меньше". Скоро, увидеть ее былую красоту, можно будет только на старых фотографиях...»,

«Это частная собственность. Пусть владелец её и ремонтирует. Задача властей административными методами этого добиться и бюджет города тут не при чём», - высказались одесситы.

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