В Одесской области произошло зверское убийство женщины-таксиста

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал « Одесса-Инфо », передает Politeka.net

Они рассказали, что женщину водителя такси убили в ночь на 15 декабря. Ее труп обнаружили ​ в селе Любополь Лиманского района.

Женщину зарезали и выбросили в переулке.

Автомобиль угнали и сожгли возле Суворовского кладбища, в сторону села Красносëлки.

Подробности трагедии в полиции пока не комментируют.

Очевидцы также разместили жуткие фотографии с места преступления.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области молодая девушка зарезала приятеля и пыталась это скрыть.

Убийство произошло в одном из сел Великомихайловского района.

Так, а полицию обратились родственники погибшего 34-летнего мужчины и рассказали, что на его теле нашли колотую рану в области сердца.

При этом его молодая сожительница, которой всего 21 год, уверяла полицейских, что во время ужина потерпевший ненадолго вышел на улицу, а вернулся уже с ранением, от которого скончался.

В ходе досудебного следствия девушка призналась, что это она ударила сожителя ножом. Оба выпили, а потом поссорились. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер.

Правоохранители направили орудие убийства на экспертизу.

Подозреваемой предъявили подозрение и отправили в СИЗО. За убийство сожителя девушке ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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