В Одесской области произошло зверское убийство женщины-таксиста
Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «
Они рассказали, что женщину водителя такси убили в ночь на 15 декабря. Ее труп обнаружили в селе Любополь Лиманского района.
Женщину зарезали и выбросили в переулке.
Автомобиль угнали и сожгли возле Суворовского кладбища, в сторону села Красносëлки.
Фаворит «холостячки» Ксении Мишиной засветился в объятиях юной красотки: «Люблю неистово»
"Ощадбанк" отказывается выдавать украинцам деньги, сотрудники лишь разводят руками: "На каком основании?"
Остановилось сердце легенды российского кино, коллеги рассказали о трагедии: "Ушла эпоха..."
В Сеть попало видео с женой-красоткой Олега Винника, как выглядит несравненная Таюне: "До слез..."
Подробности трагедии в полиции пока не комментируют.
Очевидцы также разместили жуткие фотографии с места преступления.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области молодая девушка зарезала приятеля и пыталась это скрыть.
Убийство произошло в одном из сел Великомихайловского района.
Так, а полицию обратились родственники погибшего 34-летнего мужчины и рассказали, что на его теле нашли колотую рану в области сердца.
При этом его молодая сожительница, которой всего 21 год, уверяла полицейских, что во время ужина потерпевший ненадолго вышел на улицу, а вернулся уже с ранением, от которого скончался.
В ходе досудебного следствия девушка призналась, что это она ударила сожителя ножом. Оба выпили, а потом поссорились. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер.
Правоохранители направили орудие убийства на экспертизу.
Подозреваемой предъявили подозрение и отправили в СИЗО. За убийство сожителя девушке ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью
Как сообщала Politeka, в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео: "Задержали семью с детьми"
Также Politeka писала, что гастролеры избили и ограбили одессита на глазах у полицейского: "отобрали 30 тысяч долларов"